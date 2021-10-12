Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ФинляндияНе начат
П1 4.6X 3.2П2 1.96
Косово
21:45
ГрузияНе начат
П1 2.32X 3П2 3.6
Португалия
21:45
ЛюксембургНе начат
П1 1.05X 14П2 50
Фарерские острова
21:45
ШотландияНе начат
П1 16X 6П2 1.24
Болгария
21:45
Северная ИрландияНе начат
П1 2.9X 2.9П2 2.85
Албания
21:45
ПольшаНе начат
П1 4.2X 3.15П2 2.07
Украина
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
П1 1.77X 3.65П2 5
Израиль
21:45
МолдоваНе начат
П1 1.15X 8.2П2 20
Сербия
21:45
АзербайджанНе начат
П1 1.12X 8.8П2 28
Дания
21:45
АвстрияНе начат
П1 1.56X 4.1П2 6.6
Литва
21:45
ШвейцарияНе начат
П1 15X 6.8П2 1.21
Швеция
21:45
ГрецияНе начат
П1 1.85X 3.3П2 5.2
Англия
21:45
ВенгрияНе начат
П1 1.15X 8П2 24
Сан-Марино
21:45
АндорраНе начат
П1 5.6X 3П2 1.91

Чемпионат Европы U-21

Сезон
Литва
18:30
РоссияНе начат

Головин начал тренироваться по индивидуальной программе

Полузащитник "Монако" Александр Головин вернулся к тренировкам по индивидуальной программе.
Фото: Getty images
По информации источника, россиянин точно пропустит матч 10-го тура Лиги 1 против "Лиона". Эта игра состоится в субботу, 16 октября.

Напомним, Головин из-за травмы мышцы бедра не смог сыграть за сборную России в матчах против Словакии (1:0) и Словении (2:1). Полузащитник получил повреждение в последнем матче "монегасков" с "Бордо" (3:0).

В текущем сезоне Александр Головин провел 13 матчей за "Монако" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных передач. Всего за "монегасков" он сыграл в 104 матчах, забив 16 мячей. Контракт россиянина с "Монако" рассчитан до лета 2024 года.

Источник: "СЭ"


Теги: Головин Монако Лига 1
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

В РФС отреагировали на избиение российских болельщиков в Словении
Бышовец: сборная России не случайно возглавила отборочную группу ЧМ-2022 эксклюзив
Официально: Точилин покинул пост главного тренера "Кубани"
Червиченко: надеюсь, к ноябрю в составе сборной все будут здоровы эксклюзив
Головин начал тренироваться по индивидуальной программе
Червиченко: такое ощущение, что задачей словенцев было как можно сильнее бить наших игроков по ногам 1 эксклюзив
Хусаинов прокомментировал судейство матча Словения – Россия 1 эксклюзив
Наумов: сборной надо нацелиться на первое место в группе, так как вторые сейчас занимают сильные команды 1 эксклюзив
Наумов: победа над Словенией открыла нам щелочку на выход в Катар 5 эксклюзив
Хусаинов: сборная России выиграла на характере, через «не могу». Словения соперника недооценила 3 эксклюзив
Непомнящий: считаю Дзюбу одним из лучших центрфорвардов России. Но кроме футбольных есть и другие качества 12 эксклюзив
Сборная России поздравила Никиту Симоняна с юбилеем
Непомнящий о предстоящем матче Хорватия - Россия: для нас, россиян, чем хуже, тем лучше 2 эксклюзив
Российских болельщиков избили в Мариборе после матча со Словенией 8
Непомнящий: у сборной России будет характер. Ну и у Карпина он есть эксклюзив
Семин: сборная России хорошо сделала свою работу. Карпин работает прекрасно 1 эксклюзив
Генич - о победе сборной России над Словенией: это, пожалуй, лучшая игра команды при Карпине 1
Шмаров - о возможном возвращении Дзюбы в сборную: незаменимых нет. Есть результат, зачем что-то придумывать? 8 эксклюзив
"Валера! Валера!" Сборная России опубликовала видео из раздевалки после победы над Словенией 14
Джикия: против Словении была сложная игра. Еще до матча было понятно, что будет очень много борьбы
Хачатурянц: сборная России показала прекрасную игру в матче со Словенией 1
Карпин: уже думаю о ноябрьских матчах сборной России 11
Сутормин финтил, Сафонов ловил, Джикия забил победный через себя. Оценки игроков сборной России, отомстивших за Марибор 11
Экс-игрок "ПСЖ": Месси и Роналду не участвуют в гонке за "Золотым мячом". Бензема заслуживает получить награду 1
Бородюк высказался о победе сборной России над словенцами
Таски: думаю, с "Локомотивом" Гисдоль может добиться успеха
Колыванов - о победе сборной России над словенцами: спасибо, что у нас есть такие бомбардиры-защитники
Левандовски заявил, что заслуживает получить "Золотой мяч" 1
Хачатурянц: отказ Дзюбы от вызова в сборную? Это его личное дело 1
Газзаев прокомментировал победу сборной России над Словенией
Все новости
-