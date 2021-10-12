По информации источника, россиянин точно пропустит матч 10-го тура Лиги 1 против "Лиона". Эта игра состоится в субботу, 16 октября.
Напомним, Головин из-за травмы мышцы бедра не смог сыграть за сборную России в матчах против Словакии (1:0) и Словении (2:1). Полузащитник получил повреждение в последнем матче "монегасков" с "Бордо" (3:0).
В текущем сезоне Александр Головин провел 13 матчей за "Монако" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных передач. Всего за "монегасков" он сыграл в 104 матчах, забив 16 мячей. Контракт россиянина с "Монако" рассчитан до лета 2024 года.
Источник: "СЭ"
Головин начал тренироваться по индивидуальной программе
Полузащитник "Монако" Александр Головин вернулся к тренировкам по индивидуальной программе.
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