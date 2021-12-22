Головин пропустит матч с "Ренном" из-за сомнительного теста на коронавирус

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в состав команды на матч 19-го тура Лиги 1 против "Ренна".

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Как сообщает источник, россиянин пропустит игру с "Ренном" из-за сомнительного результата теста на COVID-19.



Матч 19-го тура Лиги 1 "Монако" - "Ренн" состоится сегодня, 22 декабря, на стадионе "Луи ll". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



Полузащитник Александр Головин в текущем сезоне в составе "Монако" провел 23 матча во всех турнирах, на его счету 3 забитых мяча и 5 результативных передач. В общей сложности 25-летний футболист за монегасков сыграл в 114 матчах и забил 16 голов.



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Головин не попал в состав "Монако" на матч с "Ренном" Изначально Головин был включен в общую заявку на встречу, но в итоге не попал даже в список запасных.Как сообщает источник, россиянин пропустит игру с "Ренном" из-за сомнительного результата теста на COVID-19.Матч 19-го тура Лиги 1 "Монако" - "Ренн" состоится сегодня, 22 декабря, на стадионе "Луи ll". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.Полузащитник Александр Головин в текущем сезоне в составе "Монако" провел 23 матча во всех турнирах, на его счету 3 забитых мяча и 5 результативных передач. В общей сложности 25-летний футболист за монегасков сыграл в 114 матчах и забил 16 голов.Источник: Матч ТВ