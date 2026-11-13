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"Двух мнений быть не может". Карпин назвал самого успешного российского тренера

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал самого успешного российского наставника.
Фото: ФК "Зенит"
"Понятно, что самый успешный — Сергей Семак. Мне кажется, что здесь двух мнений быть не может. За последние восемь лет — семь чемпионств. По-моему, однозначно.

Я имею в виду из последних тренеров. До этого можно называть Олега Романцева, Валерия Газзаева, Юрия Семина", - сказал Карпин.

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые завоевали семь чемпионских титулов в РПЛ, шесть из которых подряд, выиграли два Кубка России и шесть Суперкубков страны.

После 14 сыгранных туров текущего чемпионата петербургская команда набрала 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице, опережая московское "Динамо" по дополнительным показателям.

Источник: ТАСС

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