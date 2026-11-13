"Двух мнений быть не может". Карпин назвал самого успешного российского тренера

"Понятно, что самый успешный — Сергей Семак. Мне кажется, что здесь двух мнений быть не может. За последние восемь лет — семь чемпионств. По-моему, однозначно.
Я имею в виду из последних тренеров. До этого можно называть Олега Романцева, Валерия Газзаева, Юрия Семина", - сказал Карпин.
Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые завоевали семь чемпионских титулов в РПЛ, шесть из которых подряд, выиграли два Кубка России и шесть Суперкубков страны.
После 14 сыгранных туров текущего чемпионата петербургская команда набрала 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице, опережая московское "Динамо" по дополнительным показателям.
Источник: ТАСС