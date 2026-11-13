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Сафонов пошутил над Мелехиным, поздравив защитника с забитым голом

Вратарь сборной России Матвей Сафонов потроллил защитника Виктора Мелехина после матча с Узбекистаном.
Фото: РФС / Сборная России
- Мелех, с голом!

- Спасибо.

- Ты хотел сделать небольшое движение?

- Если бы вот сюда шел, я бы поставил, а он типа у цели был.

- Ты сделал движение?

- Я дернулся, но... Может быть да, - сказал Мелехин в видео, опубликованном пресс-службой сборной России.

Вчера, 12 ноября, сборная России одержала в гостях волевую победу над Узбекистаном со счетом 3:2. На пятой минуте игры защитник Виктор Мелехин срезал мяч в свои ворота после подачи углового.

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