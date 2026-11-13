- Мелех, с голом!
- Спасибо.
- Ты хотел сделать небольшое движение?
- Если бы вот сюда шел, я бы поставил, а он типа у цели был.
- Ты сделал движение?
- Я дернулся, но... Может быть да, - сказал Мелехин в видео, опубликованном пресс-службой сборной России.
Вчера, 12 ноября, сборная России одержала в гостях волевую победу над Узбекистаном со счетом 3:2. На пятой минуте игры защитник Виктор Мелехин срезал мяч в свои ворота после подачи углового.
Сафонов пошутил над Мелехиным, поздравив защитника с забитым голом
Вратарь сборной России Матвей Сафонов потроллил защитника Виктора Мелехина после матча с Узбекистаном.
Фото: РФС / Сборная России