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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
0 - 0 0 0
Крылья СоветовПерерыв
П1 4.05X 2.55П2 2.3
ЦСКА
17:30
КраснодарНе начат
П1 1.53X 4.5П2 6.2
Ахмат
19:45
Нижний НовгородНе начат
П1 1.84X 3.75П2 4.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фулхэм
Отменён
ЧелсиОтменён
Саутгемптон
Отменён
БрентфордОтменён
Борнмут
Отменён
БрайтонОтменён
Ливерпуль
Отменён
ВулверхэмптонОтменён
Лестер Сити
Отменён
Астон ВиллаОтменён
Манчестер Сити
Отменён
ТоттенхэмОтменён

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
ВаленсияПерерыв
П1 1.35X 4.2П2 11
Эспаньол
17:15
СевильяНе начат
П1 2.55X 3.2П2 3
Кадис
19:30
БарселонаНе начат
П1 11X 6П2 1.28
Атлетико
22:00
СельтаНе начат
П1 1.8X 3.55П2 4.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Наполи
16:00
СпецияНе начат
Интер
19:00
ТориноНе начат
П1 1.58X 4.3П2 5.6
Сампдория
21:45
МиланНе начат
П1 6.4X 4.5П2 1.52

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бавария
16:30
ШтутгартНе начат
П1 1.24X 7П2 10
Герта
16:30
БайерНе начат
П1 3.65X 3.85П2 1.97
Хоффенхайм
16:30
МайнцНе начат
П1 2.49X 3.55П2 2.8
РБ Лейпциг
16:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.5X 3.75П2 2.7
Айнтрахт
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.94X 3.75П2 3.85
Шальке-04
19:30
БохумНе начат
П1 2.07X 3.7П2 3.5

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
ПСЖ
18:00
БрестНе начат
П1 1.11X 11П2 21
Марсель
22:00
ЛилльНе начат
П1 2.22X 3.45П2 3.3
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Головин перечислил европейские топ-клубы, в которых хотел бы играть

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин назвал европейские топ-клубы, в которых хотел бы играть.
Фото: Getty Images
"Всегда хочется перейти в топ-топ-клуб и попробовать себя на таком сильном уровне. В тот же "Челси", "Манчестер", "Реал", "Барсу". Оба клуба из Манчестера считаю топ-командами. Но не могу сказать, что на каждую игру выхожу с мыслью: "Как бы мне так сыграть, чтобы на меня посмотрели люди из этих клубов". Я просто живу сегодняшним днем и следующим матчем", - цитирует Головина "СЭ".

Полузащитник Александр Головин летом 2018 года перешел из ЦСКА в "Монако" за 30 млн евро. Действующее соглашение россиянина с монегасками рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.

В текущем сезоне Головин в составе "Монако" провел 8 матчей во всех турнирах, на его счету 2 голевые передачи. В общей сложности за клуб Лиги 1 россиянин сыграл в 139 матчах, в которых забил 17 голов и стал автором 27 результативных пасов.

"Монако" в таблице чемпионата Франции занимает 10-е место, набрав в 6 матчах 8 очков. Завтра монегаски дома сыграют с "Лионом".


Головин Монако
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