"Всегда хочется перейти в топ-топ-клуб и попробовать себя на таком сильном уровне. В тот же "Челси", "Манчестер", "Реал", "Барсу". Оба клуба из Манчестера считаю топ-командами. Но не могу сказать, что на каждую игру выхожу с мыслью: "Как бы мне так сыграть, чтобы на меня посмотрели люди из этих клубов". Я просто живу сегодняшним днем и следующим матчем", - цитирует Головина "СЭ".
Полузащитник Александр Головин летом 2018 года перешел из ЦСКА в "Монако" за 30 млн евро. Действующее соглашение россиянина с монегасками рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.
В текущем сезоне Головин в составе "Монако" провел 8 матчей во всех турнирах, на его счету 2 голевые передачи. В общей сложности за клуб Лиги 1 россиянин сыграл в 139 матчах, в которых забил 17 голов и стал автором 27 результативных пасов.
"Монако" в таблице чемпионата Франции занимает 10-е место, набрав в 6 матчах 8 очков. Завтра монегаски дома сыграют с "Лионом".
Головин перечислил европейские топ-клубы, в которых хотел бы играть
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин назвал европейские топ-клубы, в которых хотел бы играть.
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