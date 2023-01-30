По информации источника, в услугах иранского форварда заинтересован "Марсель", который уже вступил в переговоры с "Байером". Отмечается, что французский клуб рассматривает двоих или троих кандидатов на усиление позиции форварда в конце трансферного окна.
Напомним, Сердар Азмун выступает за "Байер" с января прошлого года. С того момента иранский форвард провел за клуб 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего форварда в 12 млн евро.
До "Байера" Азмун несколько лет выступал в РПЛ: за "Рубин", "Ростов" и "Зенит".
Источник: инсайдер Фабрицио Романо
Фабрицио Романо: экс-форвард "Зенита" Азмун близок к переходу в "Марсель"
Нападающий "Байера" Сердар Азмун может продолжить карьеру во Франции.
Фото: Global Look Press