"За последний год он добился серьезного прогресса, окреп. Сейчас это ведущий игрок хорошей европейской команды. Головин - лидер "Монако", ключевая фигура. Наверное, сильнее Головина на данный момент в России футболиста нет. Пора ли ему переходить в топ-клуб? Это знает только сам Саша. А чем "Монако" не топ-клуб? Очень приличная команда, регулярно играет в еврокубках, входит в тройку французского чемпионата", — приводит слова Семина "РБ Спорт".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к россиянину со стороны дортмундской "Боруссии" и желании "Монако" сохранить Головина в своем составе.
Александр Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, контракт с футболистом рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне 26-летний российский полузащитник сыграл за "монегасков" 32 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Головин дважды становился бронзовым призером чемпионата Франции в составе "Монако": в сезонах 2020/21, 2021/22.
Семин: Головин - лидер "Монако". Сильнее него на данный момент в России футболиста нет
Экс-главный тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал успехи полузащитника "Монако" Александра Головина в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Монако"