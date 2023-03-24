– Кто в то время претендовал на Головина, кроме "Монако"? "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Если руководствоваться эмоциями, а не разумом, я бы на месте Саши перешел в "Челси". Или в любой другой клуб АПЛ.
Почему Головин выбрал "Монако"? Если отбросить эмоции, он и его агенты все сделали правильно. В Англии Саше было бы гораздо тяжелее, там никто времени на раскачку не дает. С точки зрения адаптации к европейскому футболу и жизни на Западе "Монако" – оптимальный вариант, – цитирует Яровинского "СЭ".
Хавбек сборной России Александр Головин перебрался из ЦСКА в "Монако" летом 2018-го. С тех пор он бессменно защищает цвета монегасков. В текущем сезоне на счету 26-летнего россиянина 6 голов и 7 ассистов в 36-ти играх.
В этом году интерес к услугам Головина проявлял лидер чемпионата Германии дортмундская "Боруссия". Сообщалось, что "шмели" предлагали "Монако" 40 млн евро за оформление сделки. Однако монегаскам удалось убедить российского футболиста остаться и продлить контракт до 2026 года.
Яровинский: на Головина претендовали "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
Экс-спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский признался, что сразу три клуба АПЛ претендовали на полузащитника Александра Головина перед его переходом в "Монако".
Фото: ФК "Монако"