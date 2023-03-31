- Я его не вижу в другой команде, кроме "Барселоны". Видимо, опять финансовый вопрос. Хотя я не знаю, какие там деньги... Месси уже заработал на десять жизней вперед. К тому же в "Барсе" сейчас тренер его друг Хави. В Париже постоянно кто-то чудит, и на этом они обжигаются. Вроде команда звездная, а когда смотришь игру с "Баварией", то всё по-другому, - передает слова Мостового "Евро-Футбол".
35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси выступает за французский "Пари Сен-Жермен" с августа 2021 год, весь предыдущий отрезок карьеры он провел в испанской "Барселоне", воспитанником которой является. Срок действия текущего контракта Месси с парижанами истекает по завершении текущего сезона. Ранее во французских и испанских СМИ появились противоречивые сообщения о том, что футболист планирует вернуться в "Барселону", и о том, что он собирается продлить соглашение с "ПСЖ".
Мостовой: Месси уже заработал на десять жизней вперед. Не вижу его в другой команде, кроме "Барселоны"
Экс-полузащитник "Сельты", "Кана" и "Страсбура" Александр Мостовой прокомментировал трансферную ситуацию аргентинского нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси.
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