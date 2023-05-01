- От "Ньюкасла" был серьезный интерес в самом начале 2022 года. Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились. Мы понимали, что "Ньюкасл" с учетом прихода серьезных инвесторов - это интересная перспектива. Плюс в разный период почву прощупывали "Вест Хэм" и "Эвертон", но Сашка хотел в клуб, который играет в еврокубках, потому что он максималист. У него нет никакой звездной болезни, но есть желание играть на максимуме.
Атакующий полузащитник сборной России Александр Головин защищает цвета "Монако" с 2018 года. Хавбек перебрался во Францию из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро и стала рекордной для российских футболистов на то время. Этой зимой россиянин продлил соглашение с "монегасками" до лета 2026 года. В этом сезоне воспитанник московских "армейцев" принял участие в 41 матче за клуб во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных ассистов партнерам. Текущая рыночная стоимость Головина оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро.
Агент: Головиным интересовались три клуба АПЛ, но он хотел в команду, которая играет в еврокубках
Агент хавбека "Монако" Александра Головина Александр Клюев рассказал, что россиянином интересовались клубы АПЛ.
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