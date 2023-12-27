"Самуэль и его семья счастливы в Марселе, но мы не знаем, что может произойти в будущем. Жиго очень привязан к "Спартаку" и фанатам клуба. Мы с ним часто об этом разговариваем. Возможно, в один день он вернется, чтобы вновь выступать за "Спартак", - приводит слова Беншенафи "РБ Спорт".
На данный момент Жиго выступает за французский "Марсель". В текущем сезоне центральный защитник провел 17 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом. "Марсель" занимает шестую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1. Напомним, что француз выступал за московский "Спартак" c 2018 по 2022 год. Самюэль сыграл в 88-ми матчах в рамках РПЛ, в которых забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Жиго в 10 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Агент Жиго: он очень привязан к "Спартаку" и фанатам клуба
Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы Самюэля Жиго, высказался о возможном возвращении своего клиента в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"