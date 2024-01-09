- Слежу ли за иностранцами из "Спартака", которые сейчас выступают в Европе? Да, конечно. Особенно за Кофрие, потому что он бельгиец. Смотрю игры Крала за "Унион", матчи "Марселя" Жиго. Хотя далеко не всегда, конечно, удаётся, потому что я на сто процентов сконцентрирован на бельгийцах, - передаёт слова Тедеско "СЭ".
26-летний бельгийский центральный защитник Максимилиано Кофрие с августа 2022 года выступает за французский "Клермон" - в сезоне-2022/2023 на правах аренды из московского "Спартака", а с лета 2023 года на полноценном контракте после выкупа трансфера за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 11 матчей чемпионата Франции и 1 результативный пас.
38-летний экс-главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско с февраля 2023 года возглавляет национальную сборную Бельгии.
Тедеско: из иностранцев "Спартака" в Европе больше всего слежу за Кофрие
Наставник сборной Бельгии и экс-главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что продолжает следить за бывшими легионерами красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"