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Агент: Головину приятны награды, но главное, чтобы "Монако" вышел в Лигу Чемпионов

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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, прокомментировал признание своего клиента лучшим игроком команды в марте.
Фото: Global Look Press
"Для Саши самое главное, чтобы "Монако" успешно завершил сезон, а именно: попал в групповой этап Лиги чемпионов. Саше, безусловно, приятны награды, но главное - решение задач клуба, которые стоят перед ним", - заявил Клюев.

Александр Головин был признан игроком месяца в своем клубе по итогам марта. Напомним, ранее Головин был признан лучшим игроком "Монако" в первой части сезона по версии болельщиков. За семь туров до конца чемпионата Франции "Монако" занимает 3-е место в турнирной таблице.

В активе "монегасков" 49 очков в 27-ми матчах. Отставание от занимающего 2-е место "Бреста" составляет 1 очко.

Источник: "Матч ТВ"

Монако Александр Головин Лига 1 Лига чемпионов
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