"Трансфер Сафонова в "ПСЖ" - заслуженный. Матвей - молодец! Желаю ему удачи, чтобы всё сложилось. Уверен, он выдержит любую конкуренцию и станет первым номером. Будем за него болеть и переживать", - цитирует Мамаева "Чемпионат".
Сегодня, 14-го июня, французский "ПСЖ" официально объявил о переходе российского голкипера Матвея Сафонова из "Краснодара" в "ПСЖ". Французский гранд заплатил за голкипера сборной России 20 миллионов евро с учётом бонусных выплат. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2028/2029.
В завершившемся сезоне российский голкипер провёл 30 матчей за "Краснодар", в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. По итогам сезона-2023/2024 "быки" заняли второе место в турнирной таблице российского чемпионата.
Мамаев: трансфер Сафонова в "ПСЖ" - заслуженный
Бывший игрок сборной России Павел Мамаев высказался о переходе Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"