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Кафанов: жаль, что Сафонов не сыграл во Вьетнаме. К сожалению, Матвей уже два месяца без практики в "ПСЖ"

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об отсутствии игровой практики у голкипера национальной команды Матвея Сафонова.
Фото: официальный сайт РФС
"Жаль, что Матвей не сыграл (против Вьетнама). Заранее планировали, что сыграет матч с более сильным соперником по рейтингу - Таиландом. К сожалению, Матвей уже два месяца без практики в "ПСЖ". Эта игра нужна была ему, а мы очень хотели, чтобы он вышел за национальную сборную", - цитирует Кафанова "Чемпионат".

Голкипер сборной России Матвей Сафонов перебрался во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. За свой новый клуб в официальных матчах россиянин еще не дебютировал. Сборная России должна была провести два товарищеских матча в Ханое 5-го и 7-го сентября со сборными Вьетнама и Таиланда.

Матвей Сафонов получил вызов в национальную команду. В матче со сборной Вьетнама (3:0) место в воротах сборной России занимали голкиперы Евгений Латышонок и Андрей Лунев. Игра 7-го сентября со сборной Таиланда была отменена из-за погодных условий.

Виталий Кафанов Матвей Сафонов Сборная Таиланда Сборная Вьетнама Сборная России
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