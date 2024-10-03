"Не все игры Сафонова за "ПСЖ" удаётся посмотреть, но, конечно, за Матвеем стараюсь следить. Только успехов хочется ему пожелать. Думаю, Сафонов сможет вытеснить Доннарумму из состава. Итальянец же как раз в последнем матче несколько раз ошибся", - цитирует Селихова "Чемпионат".
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро. Российский голкипер провел за парижский клуб во всех турнирах 3 матча, пропустил в них два мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в одной встрече.
В матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом", голкипер французского клуба Джанлуиджи Доннарума допустил две результативные ошибки и парижане проиграли со счетом 0:2. Французские болельщики в социальных сетях требовали, чтобы Луис Энрике сделал основным голкипером Сафонова.
Селихов: Сафонов сможет вытеснить Доннарумму из основного состава "ПСЖ"
Голкипер "Спартака" Александр Селихов высказался о вратаре "ПСЖ" Матвее Сафонове.
Фото: ФК "ПСЖ"