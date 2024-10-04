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Тренер 2DROTS Кузнецов: сейчас Головин - лицо российского футбола за границей

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Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился своим мнением об игре полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
"В последние годы Головин один тянет лямку за всех российских футболистов в Европе. Самое главное, он был на высоте, сейчас он остается востребованным. Безусловно, сейчас он лицо российского футбола заграницей. Головин — лучший российский футболист, выступающий заграницей", - приводит слова Кузнецова Metaratings.

Александр Головин выступает в составе представителя чемпионата Франции "Монако" с июля 2018 года. За это время российский полузащитник принял участие в 209 матчах, в которых забил 31 гол, отдал 39 голевых передач, получил 39 жёлтых карточек (1 из них стала второй в матче) и 3 прямых красных карточек.

Лучшим командным достижением Головина в составе "Монако" стало занятое в сезоне-2023/24 второе место в Лиге 1. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Александр Головин Монако Дмитрий Кузнецов 2DROTS
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