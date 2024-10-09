"С Сафоновым недавно общались. Что его восхитило? Уровень исполнителей в "ПСЖ". Футболист спиной к воротам стоит, в касание перекидывает Сафонова. Ему тренер вратарей говорит, что это не он ошибся, просто нападающий сильнее. И все", - приводит слова Глебова "Матч ТВ".
Матвей Сафонов перешёл из "Краснодара", воспитанником которого он является, во французский "ПСЖ" прошлым летом за 20 млн евро. Контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2029 года. В текущем сезоне 25-летний российский вратарь в составе своей новой команды принял участие в 3 матчах, в которых пропустил 2 гола.
Глебов: Сафонова в "ПСЖ" восхитил уровень исполнителей
Полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов рассказал об общении с партнёром по национальной команде, вратарём "ПСЖ" Матвеем Сафоновым.
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