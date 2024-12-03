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Семин: Головин превосходит в мастерстве большинство игроков французского чемпионата

Российский тренер Юрий Семин высказался об игре полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
"Головин — футболист с отличным пониманием игры. Он превосходит в мастерстве большинство игроков Лиги 1", - цитирует Семина "РБ Спорт".

В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету Головина 47 матчей в составе сборной России и 6 забитых голов.

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