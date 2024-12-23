Кавазашвили - о Сафонове: не знаю, что будет делать Доннарумма: уедет к себе или будет сидеть в запасе

- Я, как профессиональный вратарь, никогда не желаю никому травм, но если твой конкурент ее получает, то своим шансом надо пользоваться... Я не знаю, что будет делать итальянец: уедет к себе или будет сидеть в запасе ждать своей очереди, но я бы очень хотел, чтобы Сафонов играл всегда в основном составе.
Напомним, основной голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма получил травму в матче против "Монако" в 16-м туре французской Лиги 1 (4:2). Итальянец получил удар шипами в лицо, после чего ему наложили десяток швов.
Во встрече с "Лансом" в рамках 1/32 Кубка Франции ворота "Пари Сен-Жермен" защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Основное время поединка не выявило победителя (1:1), в серии послематчевых пенальти Сафонов отбил два одиннадцатиметровых удара, и победу одержали парижане.
Источник: "СЭ"