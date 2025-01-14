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В "Гавре" рассказали, почему Кузяев отсутствовал в заявке на матч 17-го тура Лиги 1 с "Лансом"

Технический директор "Гавра" Мохамед Эль-Харраз прокомментировал физическое состояние полузащитника Далера Кузяева.
Фото: ФК "Гавр"
"С Далером все в порядке. Он получил небольшое повреждение в игре против "Марселя", но сейчас у него нет проблем", - цитирует Эль-Харраза Metaratings.

Напомним, хавбек сборной России Далер Кузяев отсутствовал в заявке "Гавра" на матч 17-го тура французской Лиги 1 против "Ланса", который состоялся 12 января и завершился со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне 31-летний российский полузащитник принял участие в 13 матчах за "Гавр" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

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