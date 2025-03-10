Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Балтика
20:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
23:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лацио
22:45
УдинезеНе начат

Стало известно, когда полузащитник "Монако" Александр Головин вернется в общую группу команды

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Монако"
"С завтрашнего дня Саша начнет работу в общей группе. Будет готовиться к игре с "Анже", - цитирует Клюева "СЭ".

В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в 30 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.

После 25-ти сыгранных туров "Монако" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1 с 44-мя набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится