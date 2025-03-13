"В сборную Головин не едет из-за того, что только вернулся после травмы? Да, конечно. Ему надо набрать форму, сейчас нет смысла. Саша постоянно на связи с главным тренером сборной России", - цитирует агента "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что сегодня, 13 марта, полузащитник сборной России Александр Головин принял участие в тренировке с основной командой "Монако". Из-за травмы приводящей мышцы бедра хавбек пропустил пять матчей.
В Новогорске с 16 марта стартует учебно-тренировочный сбор национальной команды России. В его программу включены два товарищеских матча: 19 марта сборная сыграет с Гренадой, а 25 марта - с Замбией.
Агент - об отсутствии Головина в сборной России: надо набрать форму, сейчас нет смысла
Агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбека "Монако" Александра Головина, прокомментировал непопадание игрока в итоговый состав сборной России на мартовский сбор.
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