- Безусловно, Доннарумма сейчас в очень хорошей форме. Но Матвей своими играми показал, что он в любой момент готов достойно заменить итальянца. Статистический портал WhoScored признал Сафонова худшим игроком матча с "Гавром"? Во-первых, с "Гавром" Матвей не сделал ни одной ошибки. Он во всех ситуациях действовал правильно. В пропущенном мяче претензий к нему быть не может, гол забивали с линии вратарской ударом в угол. Матвей в этой ситуации реагировал на мяч и сделал всё, что мог. Считаю, что эта оценка заниженная и не заслуженная, - передаёт слова Кафанова Metaratings.ru.
26-летний российский голкипер Матвей Сафонов в июне 2024 года перешёл из "Краснодара" во французский "Пари Сен-Жермен", сумма трансферной компенсации составила 20 миллионов евро. В составе парижан в сезоне-2024/2025 Сафонов провёл 15 матчей во всех турнирах, пропустив в них 11 голов, 6 игр вратарь завершил "всухую".
19 апреля "Пари Сен-Жермен" с Матвеем Сафоновым в воротах со счётом 2:1 обыграл "Гавр" в домашнем матче 30 тура чемпионата Франции. по итогам встречи статистический портал Whoscored оценил игру российского вратаря одной из самых низких оценок среди всех игроков матча.
Кафанов: с "Гавром" Сафонов не сделал ни одной ошибки. Он готов достойно заменить в "ПСЖ" Доннарумму
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре российского голкипера Матвея Сафонова за французский "ПСЖ".
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