Головин рассказал о совместной работе с Погба

"Погба? Он тренировался дня три, не до конца залечил травму. Пока он провел только разминки. В общении он супер позитивный, добрый парень", - сказал Головин на предматчевой пресс-конференции перед игрой сборных России и Катара.
Напомним, 32-летний полузащитник Поль Погба стал этим летом игроком "Монако", за которое с 2018 года выступает российский хавбек Александр Головин. Француз подписал с клубом двухлетний контракт и взял в команде 8-й игровой номер.
В текущем сезоне Погба еще не принимал участия в официальных матчах за монегасков. На счету Головина 3 игры в чемпионате Франции.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Монако"