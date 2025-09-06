Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Головин рассказал о совместной работе с Погба

Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о новом партнере по команде хавбеке Поле Погба.
Фото: ФК "Монако"
"Погба? Он тренировался дня три, не до конца залечил травму. Пока он провел только разминки. В общении он супер позитивный, добрый парень", - сказал Головин на предматчевой пресс-конференции перед игрой сборных России и Катара.

Напомним, 32-летний полузащитник Поль Погба стал этим летом игроком "Монако", за которое с 2018 года выступает российский хавбек Александр Головин. Француз подписал с клубом двухлетний контракт и взял в команде 8-й игровой номер.

В текущем сезоне Погба еще не принимал участия в официальных матчах за монегасков. На счету Головина 3 игры в чемпионате Франции.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится