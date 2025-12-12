Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
22:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
22:45
НантНе начат

Чанов: шанс закрепиться в основе "ПСЖ" у Сафонова есть

Бывший вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что у Матвея Сафонова есть шанс завоевать место основного голкипера "ПСЖ".
Фото: Getty Images
"Считаю, это обычное явление, когда второй номер получает свой шанс и пользуется им. Здорово, что Матвей не пропустил в этих двух встречах. Плюс тренер похвалил - это говорит о многом. Шанс закрепиться в основе у Сафонова есть", - сказал Чанов "Советскому спорту".

Ранее главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике похвалил вратаря в интервью RMC Sport.

Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне российский голкипер провел в составе команды 2 матча, отыграв в них на ноль. Трансферная стоимость футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

10 декабря состоялся матч "ПСЖ" с испанским "Атлетиком". Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0. Сафонов провел на поле весь матч.

