Чанов: шанс закрепиться в основе "ПСЖ" у Сафонова есть

"Считаю, это обычное явление, когда второй номер получает свой шанс и пользуется им. Здорово, что Матвей не пропустил в этих двух встречах. Плюс тренер похвалил - это говорит о многом. Шанс закрепиться в основе у Сафонова есть", - сказал Чанов "Советскому спорту".
Ранее главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике похвалил вратаря в интервью RMC Sport.
Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне российский голкипер провел в составе команды 2 матча, отыграв в них на ноль. Трансферная стоимость футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
10 декабря состоялся матч "ПСЖ" с испанским "Атлетиком". Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0. Сафонов провел на поле весь матч.
Бывший вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что у Матвея Сафонова есть шанс завоевать место основного голкипера "ПСЖ".
Фото: Getty Images