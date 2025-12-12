Алексей Миранчук назвал разницу между РПЛ и европейскими чемпионатами

"Там ответственность другая. Понимаешь, что на твою позицию два-три игрока, с кем ты конкурируешь. А в России, если ты качественный, хороший игрок, можешь на своём таком уровне играть, делать результат и помогать команде. Как у меня было, даже если проведёшь хорошую игру, тебя могут на следующую встречу не поставить в основу, потому что там свои какие-то видения и так далее", - сказал Миранчук в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".
На данный момент Алексей Миранчук является футболистом "Атланты Юнайтед" из США. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 50 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца декабря 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.
В сезоне чемпионата США 2025 года "Атланта Юнайтед" заняла 29-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 34-х матчах.
Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские "Аталанту" и "Торино", а также за московский "Локомотив".
Футболист "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук назвал главное отличие игры в европейских чемпионатах от выступлений в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"