Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Масалитин считает, что Сафонов должен стать основным вратарем "ПСЖ"

Бывший футболист Валерий Масалитин поделился мнением об успехе российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images
Вчера, в финале Межконтинентального кубка ФИФА "ПСЖ" обыграл "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1) благодаря четырем сейвам Сафонова в серии пенальти.

"Это триумф Сафонова. Четыре пенальти потащить в сложнейшем матче, когда на кону стоит кубок — это дорогого стоит. За Матвея всем нужно порадоваться. Луиса Энрике не поймут, если после такого успешного матча он не будет ставить Сафонова. Но свой уровень нужно постоянно доказывать на тренировках и в матчах", — передает слова Масалитина "Евро-Футбол.Ру".

За "ПСЖ" Матвей Сафонов выступает с 2024 года. В прошлом сезоне он выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов УЕФА, в этом — Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

