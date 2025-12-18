Масалитин считает, что Сафонов должен стать основным вратарем "ПСЖ"

Вчера, в финале Межконтинентального кубка ФИФА "ПСЖ" обыграл "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1) благодаря четырем сейвам Сафонова в серии пенальти.
"Это триумф Сафонова. Четыре пенальти потащить в сложнейшем матче, когда на кону стоит кубок — это дорогого стоит. За Матвея всем нужно порадоваться. Луиса Энрике не поймут, если после такого успешного матча он не будет ставить Сафонова. Но свой уровень нужно постоянно доказывать на тренировках и в матчах", — передает слова Масалитина "Евро-Футбол.Ру".
За "ПСЖ" Матвей Сафонов выступает с 2024 года. В прошлом сезоне он выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов УЕФА, в этом — Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Фото: Getty Images