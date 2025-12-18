Вчера, 17 декабря, "ПСЖ" выиграл у бразильского "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка ФИФА (1:1, по пенальти 2:1) благодаря четырем сейвам Сафонова в послематчевой серии пенальти.
"По итогам вчерашнего матча Матвей подтвердил, что раньше никогда не был вторым номером, а являлся достойным конкурентом лучшего вратаря мира на сегодняшний день — Доннаруммы. И все идет к тому, что Сафонов выиграет конкуренцию у Шевалье", — передает слова Кафанова Sport24.
Матч с "Фламенго" стал для Матвея Сафонова четвертым в сезоне. С "ПСЖ" российский вратарь выиграл шесть трофеев.
Кафанов считает, что Сафонов выиграет конкуренцию у Шевалье
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре Матвея Сафонова за французский "Пари Сен-Жермен".
Фото: Getty Images