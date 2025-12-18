Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Кафанов считает, что Сафонов выиграет конкуренцию у Шевалье

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре Матвея Сафонова за французский "Пари Сен-Жермен".
Фото: Getty Images
Вчера, 17 декабря, "ПСЖ" выиграл у бразильского "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка ФИФА (1:1, по пенальти 2:1) благодаря четырем сейвам Сафонова в послематчевой серии пенальти.

"По итогам вчерашнего матча Матвей подтвердил, что раньше никогда не был вторым номером, а являлся достойным конкурентом лучшего вратаря мира на сегодняшний день — Доннаруммы. И все идет к тому, что Сафонов выиграет конкуренцию у Шевалье", — передает слова Кафанова Sport24.

Матч с "Фламенго" стал для Матвея Сафонова четвертым в сезоне. С "ПСЖ" российский вратарь выиграл шесть трофеев.

