Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Игрок "Акрона" Пестряков подвел итог для команды первой части сезона 2025/26

Полузащитник "Акрона" Дмитрий Пестряков рассказал, какой для команды выдалась первая часть чемпионата России сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Акрон"
По итогам 18 туров тольяттинцы с 21 очком располагаются на 9-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

"Есть мысль хорошо отдохнуть и подготовиться к весенней части чемпионата. Если подытожить прошедшую часть, то для нас она больше удачная, чем нет. Упустили много очков, где не должны были, но при этом добрали там, где немного повезло. Конкретно собой не до конца доволен, но в целом показал нормальный результат", — передает слова Пестрякова "Чемпионат".

В активе Дмитрия Пестрякова — 18 игр, 6 забитых мячей и 2 результативные передачи за "Акрон" в текущем сезоне.

Чемпионат России вернется после зимнего перерыва в конце февраля 2026 года. В 19 туре "Акрон" сыграет в гостях с "Оренбургом" (15-е место, 12 очков).

