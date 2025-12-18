По итогам 18 туров тольяттинцы с 21 очком располагаются на 9-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
"Есть мысль хорошо отдохнуть и подготовиться к весенней части чемпионата. Если подытожить прошедшую часть, то для нас она больше удачная, чем нет. Упустили много очков, где не должны были, но при этом добрали там, где немного повезло. Конкретно собой не до конца доволен, но в целом показал нормальный результат", — передает слова Пестрякова "Чемпионат".
В активе Дмитрия Пестрякова — 18 игр, 6 забитых мячей и 2 результативные передачи за "Акрон" в текущем сезоне.
Чемпионат России вернется после зимнего перерыва в конце февраля 2026 года. В 19 туре "Акрон" сыграет в гостях с "Оренбургом" (15-е место, 12 очков).
Игрок "Акрона" Пестряков подвел итог для команды первой части сезона 2025/26
Полузащитник "Акрона" Дмитрий Пестряков рассказал, какой для команды выдалась первая часть чемпионата России сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Акрон"