Агент Чернова прокомментировал информацию о возвращении игрока в "Спартак"

С этого сезона Чернов на правах аренды выступает за самарские "Крылья Советов".
"На данный момент информация о возвращении Никиты в "Спартак" не соответствует действительности. У нас запланирована встреча со спортивным директором "Спартака" Кахигао. Есть опция отозвать Никиту из аренды обратно, и мы хотели бы проговорить данный вопрос. Но встреча пока не состоялась", — сказал Кузьмичев в беседе со "Спорт-Экспрессом".
За "Крылья Советов" Никита Чернов в текущем сезоне отыграл 14 матчей, в которых забил один мяч. Аренда игрока, как и его контракт со "Спартаком", рассчитаны до 30 июня 2026 года.