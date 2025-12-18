Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Агент Чернова прокомментировал информацию о возвращении игрока в "Спартак"

Владимир Кузьмичев, агент защитника Никиты Чернова, отреагировал на новость о том, что футболист может вернуться в "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"
С этого сезона Чернов на правах аренды выступает за самарские "Крылья Советов".

"На данный момент информация о возвращении Никиты в "Спартак" не соответствует действительности. У нас запланирована встреча со спортивным директором "Спартака" Кахигао. Есть опция отозвать Никиту из аренды обратно, и мы хотели бы проговорить данный вопрос. Но встреча пока не состоялась", — сказал Кузьмичев в беседе со "Спорт-Экспрессом".

За "Крылья Советов" Никита Чернов в текущем сезоне отыграл 14 матчей, в которых забил один мяч. Аренда игрока, как и его контракт со "Спартаком", рассчитаны до 30 июня 2026 года.

