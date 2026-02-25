"Карабах" установил антирекорд Лиги чемпионов

"Карабах" завершил выступление в Лиге чемпионов, уступив "Ньюкаслу" в стыковом раунде плей-офф по сумме двух матчей - 3:9 (1:6, 2:3).

Фото: УЕФА

По данным Opta Sport, азербайджанский клуб установил антирекорд турнира по количеству пропущенных мячей за один сезон. В общей сложности за восемь матчей общего этапа и две игры стыкового раунда команда пропустила 30 голов - это худший показатель в истории Лиги чемпионов.



Ранее ни одному клубу не приходилось пропускать столько мячей за один розыгрыш турнира.