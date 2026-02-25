Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Матчи
Атлетико
4 - 1 4 1
БрюггеЗавершен
Интер
1 - 2 1 2
Буде-ГлимтЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
ОлимпиакосЗавершен
Ньюкасл
3 - 2 3 2
КарабахЗавершен

Стало известно о вариантах будущего Гризманна - источник

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может продолжить карьеру в МЛС.
Фото: Getty Images
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях. По информации источника, у 34-летнего француза есть варианты продолжения карьеры за океаном. Основным претендентом на форварда называется "Орландо".

Контракт Гризманна с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем розыгрыше чемпионата Испании нападающий провёл 22 матча и забил шесть мячей.

