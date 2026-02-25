Стало известно о вариантах будущего Гризманна - источник

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может продолжить карьеру в МЛС.

Фото: Getty Images

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях. По информации источника, у 34-летнего француза есть варианты продолжения карьеры за океаном. Основным претендентом на форварда называется "Орландо".



Контракт Гризманна с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем розыгрыше чемпионата Испании нападающий провёл 22 матча и забил шесть мячей.