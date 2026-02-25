Новости
Неймар может остаться вне заявки сборной Бразилии на ЧМ-2026
Сегодня, 03:44
Рулевой сборной Бразилии Карло Анчелотти определился с составом на мартовский сбор национальной команды.
Фото: L'Equipe
По информации ESPN, нападающий "Сантоса" Неймар не получит вызов.
Отсутствие форварда в ближайших матчах уменьшает его шансы попасть в заявку на чемпионат мира летом. После мартовского сбора команда соберётся уже непосредственно перед стартом мундиаля.
В марте сборная Бразилии проведёт товарищеские встречи против Франции и Хорватии.
Неймар
Сборная Бразилии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
