Неймар может остаться вне заявки сборной Бразилии на ЧМ-2026

Рулевой сборной Бразилии Карло Анчелотти определился с составом на мартовский сбор национальной команды.

Фото: L'Equipe

По информации ESPN, нападающий "Сантоса" Неймар не получит вызов.



Отсутствие форварда в ближайших матчах уменьшает его шансы попасть в заявку на чемпионат мира летом. После мартовского сбора команда соберётся уже непосредственно перед стартом мундиаля.



В марте сборная Бразилии проведёт товарищеские встречи против Франции и Хорватии.