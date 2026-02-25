Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Неймар может остаться вне заявки сборной Бразилии на ЧМ-2026

Рулевой сборной Бразилии Карло Анчелотти определился с составом на мартовский сбор национальной команды.
Фото: L'Equipe
По информации ESPN, нападающий "Сантоса" Неймар не получит вызов.

Отсутствие форварда в ближайших матчах уменьшает его шансы попасть в заявку на чемпионат мира летом. После мартовского сбора команда соберётся уже непосредственно перед стартом мундиаля.

В марте сборная Бразилии проведёт товарищеские встречи против Франции и Хорватии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится