Тренер вратарей сборной России рассказал о восстановлении Сафонова после травмы

"На этой неделе Матвей пройдет обследование, после чего медицинский штаб определит, готов ли он тренироваться в общей группе. В настоящее время он занимается, но выполняет упражнения, которые не задействуют руки", - сказал Кафанов ТАСС.
Напомним, 17 декабря российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против "Фламенго" (1:1; пенальти - 2:1). Сообщалось, что 26-летний игрок пропустит около пяти-шести недель.
В этом сезоне голкипер сборной России провел 4 матча за парижскую команду во всех турнирах, в которых пропустил 3 гола и дважды оставил ворота "сухими".
Фото: телеграм-канал Сафонова