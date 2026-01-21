Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
3 - 2 3 2
АйнтрахтЗавершен
Галатасарай
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
Бенфика1 тайм
Марсель
0 - 1 0 1
Ливерпуль1 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
ПСВ1 тайм
Аталанта
1 - 0 1 0
Атлетик1 тайм
Бавария
0 - 0 0 0
Юнион1 тайм
Челси
0 - 0 0 0
Пафос1 тайм
Славия
1 - 0 1 0
Барселона1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

Тренер вратарей сборной России рассказал о восстановлении Сафонова после травмы

Виталий Кафанов поделился информацией о том, как проходит процесс восстановления голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: телеграм-канал Сафонова
"На этой неделе Матвей пройдет обследование, после чего медицинский штаб определит, готов ли он тренироваться в общей группе. В настоящее время он занимается, но выполняет упражнения, которые не задействуют руки", - сказал Кафанов ТАСС.

Напомним, 17 декабря российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против "Фламенго" (1:1; пенальти - 2:1). Сообщалось, что 26-летний игрок пропустит около пяти-шести недель.

В этом сезоне голкипер сборной России провел 4 матча за парижскую команду во всех турнирах, в которых пропустил 3 гола и дважды оставил ворота "сухими".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится