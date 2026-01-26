Французский журналист: Сафонова никогда не считали бесспорным первым номером в "ПСЖ"

Журналист L'Equipe Жан-Филип Леклер высказался о ситуации с вратарской позицией в "ПСЖ" и о том, какие перспективы ждут Матвея Сафонова после восстановления.

Фото: ФК "ПСЖ"





- Сафонова никогда не считали бесспорным первым номером в "ПСЖ". Скорее, он хороший второй номер клуба. Несомненно, до травмы Сафонов играл очень хорошо. Поэтому Сафонову следует дать ещё один шанс, хотя мы никогда не должны забывать, что именно Энрике хотел видеть Шевалье в составе, - передаёт слова журналиста



Футболист получил травму в матче Межконтинентального кубка против "Фламенго". В той встрече голкипер стал одним из главных героев, отразив четыре пенальти подряд. После матча стало известно, что Матвей сломал руку, из-за чего он выбыл на срок более месяца.



Ранее в прессе появились новости, что в ближайшее время россиянин должен вернуться к тренировкам в общей группе. По мнению французского обозревателя, россиянина в Париже изначально не воспринимали как безоговорочного первого номера.- Сафонова никогда не считали бесспорным первым номером в "ПСЖ". Скорее, он хороший второй номер клуба. Несомненно, до травмы Сафонов играл очень хорошо. Поэтому Сафонову следует дать ещё один шанс, хотя мы никогда не должны забывать, что именно Энрике хотел видеть Шевалье в составе, - передаёт слова журналиста Metaratings.ru Футболист получил травму в матче Межконтинентального кубка против "Фламенго". В той встрече голкипер стал одним из главных героев, отразив четыре пенальти подряд. После матча стало известно, что Матвей сломал руку, из-за чего он выбыл на срок более месяца.Ранее в прессе появились новости, что в ближайшее время россиянин должен вернуться к тренировкам в общей группе.