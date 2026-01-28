"ПСЖ" начал переговоры с Луисом Энрике о продлении контракта - источник

"ПСЖ" начал переговоры с главным тренером Луисом Энрике о продлении действующего контракта.

Фото: ФК "ПСЖ"

По информации Le Parisien, руководство парижского клуба рассматривает вопрос нового соглашения как один из ключевых приоритетов и высоко оценивает работу испанского специалиста.



Отмечается, что сам Энрике доволен текущей ситуацией, условиями работы и взаимодействием с руководством парижан.



Действующий контракт Луиса Энрике с "ПСЖ" рассчитан до 2027 года.