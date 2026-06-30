Нападающий "Барселоны" продолжит свою карьеру в "Монако"

Французский клуб оформил полноценный трансфер футболиста.

Фото: Getty Images

"Барселона" и "Монако" достигли соглашения о трансфере Ансу Фати", - написано в социальной сети испанского клуба.



Ансу Фати является выпускником академии "Барселоны". В прошедшем сезоне левый вингер выступал за "Монако" на правах аренды. На его счету 30 матчей и 12 голов за французский клуб. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

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Барселона