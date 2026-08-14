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Российский футболист попрощался с "Зенитом" в соцсетях

Российский защитник попрощался с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
- Спасибо, "Зенит", за проведённое время и титулы. Я исполнил все свои мечты. Играть при "Вираже" — это нечто особенное. Двигаемся дальше к новым вызовам! - написал Горшков в социальных сетях.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что защитник петербургского "Зенита" Юрий Горшков завершает переход в самарские "Крылья Советов".

Юрий Горшков перешел в петербургский "Зенит" из "Крыльев Советов" летом 2024 года. Всего он провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 43 матча и записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Рыночная стоимость 27-летнего защитника оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.

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