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Футболист "Зенита" бесплатно переходит в "Крылья Советов" - источник

Защитник "Зенита" бесплатно покинет клуб.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, защитник "Зенита" Юрий Горшков бесплатно переходит в "Крылья Советов" - он заключит контракт до лета 2029 года, петербуржцы получат 20 процентов от перепродажи игрока.

Юрий Горшков перешел в петербургский "Зенит" из "Крыльев Советов" летом 2024 года. Всего он провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 43 матча и записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Рыночная стоимость 27-летнего защитника оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

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