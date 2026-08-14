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18-летний Касаджиков сравнял счет в матче с "Локомотивом"

"Оренбург" сравнял счет в матче с "Локомотивом".
Фото: ФК "Оренбург"
На 63-й минуте матча оренбуржцы ввели мяч из аута на чужой половине поля. После нескольких верховых единоборств в штрафной "Локомтоива" мяч дошёл до Андрея Касаджикова, который переправил его в ворота и сравнял счёт.

Напомним, что в первом тайме забитым мячом в ворота команды хозяев отметился полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков. В первом туре чемпионата России 18-летний вингер Касаджиков набрал 1+1 по "гол+пас" во встрече с "Ростовом".

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