На 63-й минуте матча оренбуржцы ввели мяч из аута на чужой половине поля. После нескольких верховых единоборств в штрафной "Локомтоива" мяч дошёл до Андрея Касаджикова, который переправил его в ворота и сравнял счёт.
Напомним, что в первом тайме забитым мячом в ворота команды хозяев отметился полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков. В первом туре чемпионата России 18-летний вингер Касаджиков набрал 1+1 по "гол+пас" во встрече с "Ростовом".
18-летний Касаджиков сравнял счет в матче с "Локомотивом"
"Оренбург" сравнял счет в матче с "Локомотивом".
Фото: ФК "Оренбург"