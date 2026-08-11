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Гендир ЦСКА высказался о несостоявшемся переходе Баринова в АЕК

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о переговорах "армейцев" с АЕКом по трансферу Дмитрия Баринова.
Фото: ФК ЦСКА
Генеральный директор "армейцев" заявил, что клуб был готов к переговорам, но АЕК не сделал официального предложения по трансферу.

"Действительно, к Баринову был интерес со стороны АЕКа, но он был скорее полуофициальным. Было много разговоров с Марко Николичем и Хавьером Рибалтой, озвучивались возможные условия, но официальных предложений не было.
Мы были готовы к переговорам, это был интересный вариант и для игрока. Но в итоге не срослось", - сказал Бабаев "РБ Спорту".

Дмитрий Баринов выступает в составе московского ЦСКА с начала января 2026 года. Всего за красно-синих опорный полузащитник провел 18 матчей, результативными действиями не отметился. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.

Ранее игрок заявлял, что хотел перейти в греческий клуб.

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