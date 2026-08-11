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Воспитанник "Зенита" в шаге от перехода в загребское "Динамо" - источник

Футболист может продолжить карьеру в европейском клубе.
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, Кирилл Кравцов согласовал условия контракта с загребским "Динамо" на 4 года. Однако игроку отказали в визе в Хорватию, поэтому его приезд для медосмотра сорвался. Клуб и сторона футболиста готовят повторную подачу документов, чтобы завершить сделку.

Кравцов выступал в составе "Сочи" с конца июля 2022 года, его соглашение с клубом истекло в конце июня 2026 года. На его счету 17 матчей и 3 гола в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость 24-летнего опорного полузащитника по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

Футболист находился в системе петербургского "Зенита" с 2019 по 2022 год.

Источник: Sport24

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