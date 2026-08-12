"Мариша даже не знает" Сафонов раскрыл многомиллионную стоимость своей свадьбы

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов рассказал, что потратил на свадьбу с Мариной Кондратюк более 10 млн рублей.

Фото: соцсети Марины Кондратюк

"У нас вышло больше 10 млн. Организационной частью занимался я, и с оплатой, в принципе, тоже всем занимался. Даже Мариша, наверное, не знает, сколько все вышло", — рассказал Сафонов.

"Это вышло, по-моему, в миллион. Больше миллиона стоило просто обшить здание, где мы проводили свадьбу", — отметил голкипер.

По словам футболиста, большая часть организационных вопросов и расходов легла на него, поэтому даже его супруга не знает окончательную стоимость торжества.Одной из самых необычных и дорогостоящих деталей свадьбы стало оформление здания, где проходило торжество. Его полностью обшили тканью снаружи и внутри.Сафонов и Кондратюк официально зарегистрировали брак 25 февраля 2025 года в российском консульстве в Париже. Большое празднование пара провела только летом 2026-го из-за плотного футбольного графика вратаря.Источник: шоу "Вопрос ребром" на YouTube-канале GAZ LIVE