Турецкие СМИ сообщают, что Батраков все ближе к трансферу в "Галатасарай"

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"В вопросе Алексея Батракова "Галатасарай" близок к счастливому финалу. Могу сказать об этом совершенно точно. Со стороны самого Батракова руководству "Локомотива" уже дали понять, что игрок хочет уйти", — заявил журналист.