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Турецкие СМИ сообщают, что Батраков все ближе к трансферу в "Галатасарай"

Турецкий журналист Али Барансель заявил, что переход полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в "Галатасарай" близок к завершению.
Фото: РИА Новости
По информации Баранселя, представители 21-летнего россиянина уже сообщили руководству "Локомотива" о желании игрока уйти и попросили клуб положительно рассмотреть предложение из Турции.

"В вопросе Алексея Батракова "Галатасарай" близок к счастливому финалу. Могу сказать об этом совершенно точно. Со стороны самого Батракова руководству "Локомотива" уже дали понять, что игрок хочет уйти", — заявил журналист.

Барансель добавил, что московский клуб запрашивает за своего воспитанника €28 млн. По его данным, сделка может быть закрыта за эту сумму с учетом различных бонусов, а окончательный ответ "Локомотива" ожидается не позднее начала следующей недели.

Батраков выступает за основную команду железнодорожников с 2024 года. В текущем сезоне хавбек провел четыре матча и отметился одной результативной передачей. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2029 года.

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