Турецкие СМИ сообщают, что Батраков все ближе к трансферу в "Галатасарай"

"В вопросе Алексея Батракова "Галатасарай" близок к счастливому финалу. Могу сказать об этом совершенно точно. Со стороны самого Батракова руководству "Локомотива" уже дали понять, что игрок хочет уйти", — заявил журналист.
Барансель добавил, что московский клуб запрашивает за своего воспитанника €28 млн. По его данным, сделка может быть закрыта за эту сумму с учетом различных бонусов, а окончательный ответ "Локомотива" ожидается не позднее начала следующей недели.
Батраков выступает за основную команду железнодорожников с 2024 года. В текущем сезоне хавбек провел четыре матча и отметился одной результативной передачей. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2029 года.