Ещенко считает, что после завершения игровой карьеры будущему тренеру важно перестать сравнивать подопечных с самим собой. По его словам, особенно сложно это делать, когда футболисты жалуются на предложенные им упражнения.
[quote]"Когда порой слышишь, как игроки ноют, когда им беговую нагрузку даешь на тренировке, невольно задаешься вопросом: "Они такие слабые? Или в чем дело?" По факту же надо это убирать все — каким я был футболистом и все такое. Нужно уметь переключаться", — сказал Ещенко.
Экс-игрок "Спартака" возглавлял "Кубань" с июня 2025 года по июнь 2026-го.
Источник: "Российская газета"
Ещенко о тренерстве: футболисты такие слабые? Надо это убирать – каким я был
Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко признался, что ему было непросто привыкнуть к реакции некоторых футболистов на нагрузки во время тренировок.
Фото: ФК "Кубань"