Губерниев: нужно начинать работу по извлечению "Локомотива" из черной дыры

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о положении Михаила Галактионова в "Локомотиве".

Фото: ФК "Локомотив"

Психологически важно чувствовать фундамент, и нужно начинать работу по извлечению " Локомотива " из черной дыры неудач, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ"

По словам Губерниева, для Галактионова важно, что руководство верит в него.- Это важная психологическая история для тренера. Может быть, он начнет получать кайф от футбола. Хочется пожелать Галактионову психологической уверенности, руководство в него верит. Может быть, футболистов ему купят.Ранее московский "Локомотив" выступил с заявлением в поддержку Михаила Галактионова - в клубе заявили, что не ведут переговоры с другими специалистами и выразило уверенность, что команда под руководством нынешнего тренерского штаба выполнит поставленные задачи.После девяти сыгранных туров столичная команда располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги красно-зеленые сыграют с воронежским "Факелом".