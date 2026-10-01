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Губерниев: нужно начинать работу по извлечению "Локомотива" из черной дыры

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о положении Михаила Галактионова в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Губерниева, для Галактионова важно, что руководство верит в него.

- Это важная психологическая история для тренера. Может быть, он начнет получать кайф от футбола. Хочется пожелать Галактионову психологической уверенности, руководство в него верит. Может быть, футболистов ему купят.
Психологически важно чувствовать фундамент, и нужно начинать работу по извлечению "Локомотива" из черной дыры неудач, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Ранее московский "Локомотив" выступил с заявлением в поддержку Михаила Галактионова - в клубе заявили, что не ведут переговоры с другими специалистами и выразило уверенность, что команда под руководством нынешнего тренерского штаба выполнит поставленные задачи.

После девяти сыгранных туров столичная команда располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги красно-зеленые сыграют с воронежским "Факелом".

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