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Тюкавин - о шашлыках: я не то чтобы прямо фанат мяса

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин ответил, какое у него любимое мясо для шашлыка.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Тюкавина, он не большой фанат мяса, а в основном с компанией выбирает для шашлыка курицу.

- Да я не то чтобы прямо фанат мяса. Больше нравится просто на природу сьездить.

Это ребята больше шашлыки любят. А так, в основном выбираем курицу, - приводит слова Тюкавина "Советский спорт".

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах десять матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу. Форвард вышел в основном составе национальной команды России на товарищеский матч с Ираном - он провел на поле 80 минут, но не отметился результативными действиями.

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