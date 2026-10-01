Тюкавин - о шашлыках: я не то чтобы прямо фанат мяса

- Да я не то чтобы прямо фанат мяса. Больше нравится просто на природу сьездить.
Это ребята больше шашлыки любят. А так, в основном выбираем курицу, - приводит слова Тюкавина "Советский спорт".
В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах десять матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу. Форвард вышел в основном составе национальной команды России на товарищеский матч с Ираном - он провел на поле 80 минут, но не отметился результативными действиями.