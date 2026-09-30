Орлов рассказал, болельщики какого клуба придумали кричалку "Зенит" - позор российского футбола"

- Знаешь, что я выяснил? Не хочу ссылаться на источник, но, оказывается, фразу про "позор российского футбола" в Воронеже не воронежские болельщики придумали.
Эту фразу придумали спартаковские болельщики, которые туда вот как-то просочились… Понимаете, какая история? Я, конечно, против того, чтобы болельщики разных клубов относились друг к другу с такой агрессией. В Советском Союзе такого не было, - сказал Орлов в эфире "Радио "Зенит".
"Зенит" после девяти туров занимает пятое место с 18 баллами в копилке, отставая от лидера на три очка. Следующий матч команда Сергея Семака проведёт в гостях с "Краснодаром" 10 октября.