Батраков - о турецких фанатах: у них по-другому, не как у нас

— Мне подсказали люди в клубе, что у них так принято. Ничего сложного — выучил за пять секунд. В Турции культ футбола, они живут этим видом спорта.
Для них не важно, кто приезжает. У них по-другому, не как у нас. Они горят игрой. Я такого никогда не видел. Поэтому еще привыкаю, - приводит слова Батракова "СЭ".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего он провел за новый клуб во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Полузащитник вызван в сборную России на текущие сборы - он вышел на поле в игре с Ираном и отметился голевой передачей.
После шести сыгранных туров "Галатасарай" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 13 набранными очками в своем активе.